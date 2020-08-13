Больница в Станично-Луганском районе закупила современное оборудование: фото

Филиал «Петропавловская больница» КНП «Станично-Луганское РТМО» приобрела оборудование за средства местного бюджета, а именно: электрокардиографы, аппарат высокочастотный электрохирургический «Надежда-4», анализатор глюкозы, анализатор мочи, микроскопы, переносные лабораторные центрифуги, дезинфицирующую камеру.

Об этом сообщается на странице лечебного учреждения в ФБ.

В больнице отметили, что новое оборудование позволит качественно оказывать помощь пациентам.



Кроме этого, благодаря помощи меценатов «Отделение Польской Гуманитарной Акции в Украине» проведено улучшение состояния и отделочные работы в помещениях, а именно проведен капитальный ремонт в туалетах терапевтического отделения больницы.