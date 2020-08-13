Под Мариуполем археологи раскопали курган, которому 5 тыс. лет – находка поразила многих

Под Мариуполем археологи обнаружили курган, которому 5 тысяч лет. Во время раскопок было найдено 9 захоронений эпохи ранней бронзы.

Об этом сообщает телеканал TV7.

15-летний Евгений Пулинец, для которого эта археологическая экспедиция стала первой, поделился своими впечатлениями и отметил, что в деле археологии нужен большой талант.

“Мы копали, сначала мы ничего не находили, но я пнул и увидел, что это камень. Оказалось, что это часть кувшина. Впоследствии мы нашли больше его частей”, – рассказал Евгений.

Все эти находки школьники и студенты из детского археологического лагеря собирают и тщательно анализируют.

“Когда проводятся раскопки и находятся сколы в горшках, мы их анализируем: моем, сушим и затем смотрим на обломки и потом пытаемся их объединить”, – рассказала Ангелина Иванова, участник археологической экспедиции.

Руководитель археологической экспедиции, кандидат исторических наук Вячеслав Забавин заявил, что для истории эта археологическая находка очень важная. Ведь ей – более 5 тысяч лет.

“Мы изучаем старые карты 19 века, так называемые топографические карты Шуберта. Мы наложили современные карты и нам удалось здесь найти курган”, – рассказал руководитель.

В кургане было обнаружено 9 захоронений эпохи ранней бронзы. Ориентировочно – это предки киммерийцев.

“Голова и верхняя часть туловища были окрашены ярко-красной краской. Покойника похоронили на подстилке минимум из 3-х слоев. Нижний – это остаток кожи или шкуры”, – рассказал об исторической находке Забавин.

Все эти находки после того, как их соберут и проанализируют на историческом факультете Мариупольского гуманитарного университета, будут переданы в краеведческий музей.

Как сообщал “источник”, в Крыму во время раскопок нашли византийский медальон X-XII веков. Находку обнаружили на территории княжеского дворца в бывшей столице средневекового княжества Феодоро на плато Мангуп.