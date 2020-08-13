“Документы, которые бы навредили Украине, мы никогда подписывать не будем” – Кравчук

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции состоится 18 августа.

Об этом сообщил в интервью “Украинскому радио” первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехстороннем контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук.

“Мы не будем бояться встречаться с кем-либо. Говорить то, что нужно для Украины. Но, документы, навредивших бы Украине, мы никогда подписывать не будем. Красными линиями есть такие, которые касаются суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, мы никогда, ни с кем, обсуждать не будем. Мы собирались только украинской делегацией. Заседание будет 18 августа, в режиме видео-конференции. И пока мы не имеем ответа другой стороны по поводу моего предложения – свободная экономическая зона и создание фонда восстановления Донбасса”, – сообщил политик.

Леонид Кравчук считает, что необходимо в первую очередь “сшивать” людей.

“Я много встречался с разными людьми. Например, с Оксаной Билозир, и у нее есть много интересных предложений, скажем так, по линии гуманитарной, по линии культурной сферы, по линии врачей, других общественных организаций, чтобы начать “склеивать” не просто землю, а людей. Потому что пока люди делятся на тех, которые живут там, и живущих здесь, говорить о каких-то результаты – очень сложно …

Сейчас идет реформа местного самоуправления в целом в Украине. Местные выборы, которые состоятся 25 октября, ставят перед собой цель выбрать людей, которые продолжат эту работу уже в меньшем количестве районов. И мы видим уже эти шаги. Но, эти шаги на большой части Украины, отличаются от ситуации на Донбассе. Есть система административного управления и усовершенствования, и в отдельных районах, она будет отличаться большими правами, большими возможностями в экономической сфере, в гуманитарной сфере. Больше прав и свобод людей, чтобы никто не говорил, что их что-то заставляют делать силой. И вот здесь и заключается идея сочетания свободной экономической зоны и особого управления на местном уровне”, – отметил Леонид Кравчук.