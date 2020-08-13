Такого никогда не было: река Ольховка пересохла, озеро “Восьмерка” исчезло, в ОРЛО настоящее бедствие. ФОТО

Жители временно неподконтрольной Луганщины бьют тревогу: пересыхают реки и пруды, мелеют водохранилища, а в водоемах массово гибнет рыба. Если ситуация не изменится, эту территорию ждет настоящая экологическая катастрофа.

Об этом сообщает источник “Луганский инсайд” в телеграмм.

“В частности, в Луганском море на днях случился массовый мор рыбы — возле берега, где вода была покрыта зелено-кислотно пленкой толщиной в несколько миллиметров, местные жители видели десятки тушек окуней, щук, карасей, красноперок и даже лягушек. Река Ольховая практически полностью высохла. Ранее такого никогда не наблюдалось”, – сказано в сообщении.

Более того, в Луганске полностью пересохло озеро «Восьмерка» в Парке Горького, чего до сих пор никогда не случалось. Причины этого доподлинно неизвестны.

“Луганский инсайд” сообщил, что причины такого бедственного состояния водных ресурсов вовсе не в жаркой погоде и отсутствии осадков.

“Причиной пересыхания водоемов в Республике является неконтролируемая разработка и добыча месторождений угля (нелегальные копанки короче говоря), к тому же вода уходит в брошенные шахты из которых уже никто не откачивает воду. Также не стоит забывать, что всю технику по очистке водоемов в ЛНР разворовали и продали», – сказано в сообщении.

Ранее мы неоднократно писали о том, что действия оккупантов в ОРЛО привели к обмелению известного Исаковского водохранилища и исчезновении реки Лозовая. Как видим, ситуация продолжает ухудшаться.