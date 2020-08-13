KAZKA сняли в Дубае впечатляющий клип на “Пісню сміливих дівчат”

Хитовая “Пісня сміливих дівчат” украинской группы KAZKA обзавелась видеоклипом. Ролик снимали в Дубае в сотрудничестве с британской студией Pulse Films, а возглавила креативную команду Саванна Сетен – бывшая танцовщица и режиссер, расставившая акценты на экспрессивной хореографии и фантастических пейзажах крупнейшего города ОАЭ.





“Фоном для видео стали абсолютно разные части города Дубай: два небоскреба Crowne Plaza открывают мощный вид на ночной центр города и Шейх Заид Роуд, заповедник дикой природы Рас-Аль-Хор и, конечно, зритель узнает знаменитый Бурдж Халифа и уникальную Рамку Дубая”, – рассказали KAZKA.

Костюмы для вокалистки Александры Зарицкой и танцоров создавали арабские дизайнеры, а хореографию поставила Налие из GRLS, чей голос также звучит в песне.

Поклонники остались довольны клипом на феминистичную песню-манифест. “С самого начала мурашки по коже, невероятн!” – пишут в комментариях под видео. – “Это лучший из ваших клипов. Высокое качество и уровень”. “Клип весьма неожиданный, честно говоря, думала, что будет что-то светлое, в позитивном ключе. Но такая интерпретация заставляет задуматься о более серьезном”.