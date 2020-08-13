Российский адвокат рассказал, когда РФ “отстанет” от Украины

Шанс на окончание российско-украинского конфликта появится только тогда, когда лидер страны-агрессора Владимир Путин исчезнет из ее власти.

Об этом в интервью для YouTube-канала журналиста Романа Цимбалюка заявил российский адвокат Марк Фейгин, передает Антикор

По его словам, в нынешних обстоятельствах фамилия президента Российской Федерации и сама она – это тождественные вещи

“Нет, она (Россия. – Ред.) никогда не отстанет (от Украины. – Ред.), пока Российская Федерация существует в том виде, который представляют окружающие. Потому что никто уже не разрывает образ России с образом Путина. Это очень печальные обстоятельства. Они действительно добились того, чего хотели”, – сказал он.

Также Фейгин процитировал слова спикера нелегитимной Госдумы Вячеслава Володина о том, что “нет Путина – нет России”, отметив, что сейчас Российское государство держится именно на этой лживой идее.

“Они достигли этой цели, что сейчас очень тяжело себе представить, когда не будет Путина, чтобы Россия была нормальной, благополучной страной. Не желающей никакой экспансии, не претендующей ни на какие территории соседей. Поэтому при Путине она от Украины не отстанет, что бы там ни происходило. А вот после него есть шансы, есть надежда, что не только Украина, но и все страны, какие терроризирует кремлевское руководство, они оставят в покое”, – резюмировал он.