“Мне приносят знакомые литературу и другие печатные издания с тех территорий. По сравнению с режимом Сталина, это – мелочь”, – Кравчук о пропаганде в ОРДЛО

Первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что на данный момент проводить выборы на временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской области невозможно.

Своим видением ситуации он поделился в интервью Украинскому радио.

“Когда стреляют, то выборы проводить нельзя. И кто поедет наблюдателем, когда там не просто боевики, но и так называемые “добровольцы”, которые приехали и из Бразилии и из Киргизии. Зачем они туда приехали? Заработать деньги. Они стреляют не защищая землю, а просто зарабатывая деньги, они – работники-наемники. Какие там могут быть выборы. Когда там сидит вооруженный человек, которая никому не подчиняется? Кто может гарантировать, что он не использует оружие?”, – отметил Леонид Кравчук.

Он также указал на действие пропаганды на временно оккупированном Донбассе.

“Мне приносят знакомые литературу и другие печатные издания с тех территорий. По сравнению с режимом Сталина, это – мелочь. Там есть такие вещи, как комсомол и все что только не было. И этому там учат детей. И к этому еще надо добавить ежедневную информативную пропаганду российских средств массовой информации, то трудно представить какие там настроения … И одна из моих основных идей – говорить со всеми, говорить не то, что они хотят слышать, но, ничего не подписывать. Действуют не слова, не телеканалы, действуют – подписанные документы. Так, Порошенко подписал условия, что сначала выборы, а потом – границы и безопасность, и мы сейчас ничего не можем сделать, потому что нам говорят – вот документ. Помню дискуссию с Парубием. Он говорит, вот Украина приняла соответствующие документы, но на мой вопрос, могут ли эти украинские документы отменить Минские договоренности – молчит. Вы можете принять что-либо, но, отменить международные документы своими решениями – нет. Тогда надо сказать, что мы выходим из Минских переговоров и действуем по своим законам. Тогда как решать вопрос на Донбассе? Тогда Россия скажет – Украина вышла, и мы действуем так, как считаем нужным. Есть ли у нас силы реальные, военным способом освободить Донбасс от различных “волонтеров”, “добровольцев”, российского участия? – Молчат”, – резюмирует Леонид Кравчук.