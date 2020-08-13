Правозащитники дали разъяснение, когда нужно делать первое фото в приложении «Дій вдома»

Правозащитники дали разъяснение, когда нужно делать первое фото в приложении для контроля за самоизоляцией «Дій вдома».

Об этом сообщает ДонПресс со ссылкой на «Донбасс СОС».



Первое фото следует делать непосредственно при прибытии на место самоизоляции. Именно к этому месту привязывается геолокация и осуществляется последующий контроль за прохождением самоизоляции, говорится в сообщении.

Делать первое фото на КПВВ не следует, даже если вам предлагают его сделать сотрудники погранслужбы, помогающие устанавливать приложение, нужно отказываться от этого. Не пользуйтесь услугами посредников, которые на КПВВ предлагают помощь в установке «Дій вдома» за деньги, — советуют волонтеры.