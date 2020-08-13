На Донбассе подорвалось двое бойцов ВСУ – они отклонились от маршрута

В четверг, 13 августа, на Донбассе два бойца ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка “Восток”.

Военнослужащие подорвались в результате отклонения от маршрута следования, один из них погиб, другой получил ранения.

Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее “источник” сообщал, что на Донбассе, в зоне проведения ООС, в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военнослужащий.

Напомним, что ранее в зоне проведения ООС умер украинский военный Артур Бахнар. У него были проблемы со здоровьем.