На Донбассе подорвалось двое бойцов ВСУ – они отклонились от маршрута

В четверг, 13 августа, на Донбассе два бойца ВСУ подорвались на неизвестном взрывном устройстве.
Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка “Восток”.
Военнослужащие подорвались в результате отклонения от маршрута следования, один из них погиб, другой получил ранения.
Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка.
Обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее “источник” сообщал, что на Донбассе, в зоне проведения ООС, в результате неосторожного обращения с оружием погиб украинский военнослужащий.
Напомним, что ранее в зоне проведения ООС умер украинский военный Артур Бахнар. У него были проблемы со здоровьем.