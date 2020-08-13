MONATIK стал продюсером и представил первую артистку – многие ее помнят по шоу “Голос країни”

Украинский хитмейкер MONATIK (Дмитрий Монатик) начинает помогать молодым талантам и первым детищем его продюсерского центра становится Lida Lee – певица, покорившая своим выступлением вокальное шоу “Голос країни”.
Артистка уже представила дебютный клип на трек “Достопримечательность”. Режиссером видео выступила Таня Муиньо, известная своим сотрудничеством с Монатиком и другими звездами. Съемки ролика проходили в Одесском театре оперы и балета.
“Я так рад, что это происходит! Ты безгранично талантливая, но при этом трудоголична! Настоящая артистка и личность, каждый раз напоминающая своим примером, что бежать нужно не от проблем, а мечтам навстречу! Счастлив создавать вместе с тобой и стать частью твоей дебютной видеоработы!”, – прокомментировал MONATIK.
“Все только начинается, и я более чем уверен, твой труд будет оценен, а талант станет узнаваемым! Ты достопримечательность MONATIK Corporation! Поздравляю с новым началом интереснейшего, творческого приключения для всей нашей команды, имя которому Lida Lee”, – добавил артист.
Lida Lee (Лидия Скорубская) – начинающая певица. Свою карьеру Лида начинала с записи каверов. Одним из самых знаменитых стал кавер на песню Кузьмы Скрябина “Спи собі сама”. Позднее девушка стала работать бэк-вокалисткой MONATIK’а.
Lida Lee на “Голосі країни”
В январе 2020 года Lida Lee пришла на “Голос країни”, где артист был одним из тренеров. Монатик узнал Лиду буквально с первых нот и был первым, кто развернул свое кресло. Несмотря на то, что вокалистка тогда не победила, Дмитрий всегда верил, что зритель не раз еще о ней услышит.
- Ранее MONATIK и певица Вера Брежнева представили дуэтный трек “ВЕЧЕРиНОЧКА”. Вместе с песней вышел и клип, который создала одесситка Таня Муиньо, постоянный режиссер самых популярных видеоклипов Монатика.
- Смотрите также на theLime клип MONATIK`а на песню “Сильно”. В этом видео артист отправляет зрителя в открытый космос любви, в спроектированный им самим сон, который он искренне желает испытать каждому.