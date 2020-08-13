MONATIK стал продюсером и представил первую артистку – многие ее помнят по шоу “Голос країни”

Украинский хитмейкер MONATIK (Дмитрий Монатик) начинает помогать молодым талантам и первым детищем его продюсерского центра становится Lida Lee – певица, покорившая своим выступлением вокальное шоу “Голос країни”.

Артистка уже представила дебютный клип на трек “Достопримечательность”. Режиссером видео выступила Таня Муиньо, известная своим сотрудничеством с Монатиком и другими звездами. Съемки ролика проходили в Одесском театре оперы и балета.





“Я так рад, что это происходит! Ты безгранично талантливая, но при этом трудоголична! Настоящая артистка и личность, каждый раз напоминающая своим примером, что бежать нужно не от проблем, а мечтам навстречу! Счастлив создавать вместе с тобой и стать частью твоей дебютной видеоработы!”, – прокомментировал MONATIK.

“Все только начинается, и я более чем уверен, твой труд будет оценен, а талант станет узнаваемым! Ты достопримечательность MONATIK Corporation! Поздравляю с новым началом интереснейшего, творческого приключения для всей нашей команды, имя которому Lida Lee”, – добавил артист.

Lida Lee (Лидия Скорубская) – начинающая певица. Свою карьеру Лида начинала с записи каверов. Одним из самых знаменитых стал кавер на песню Кузьмы Скрябина “Спи собі сама”. Позднее девушка стала работать бэк-вокалисткой MONATIK’а.

Lida Lee на “Голосі країни”Фото: instagram.com/lidalee_official

В январе 2020 года Lida Lee пришла на “Голос країни”, где артист был одним из тренеров. Монатик узнал Лиду буквально с первых нот и был первым, кто развернул свое кресло. Несмотря на то, что вокалистка тогда не победила, Дмитрий всегда верил, что зритель не раз еще о ней услышит.



