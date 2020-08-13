СМИ рассказали, как работает мобильная лаборатория ПЦР-тестирования в Станице Луганской

Недавно в Станице Луганской появилась возможность сделать ПЦР-тест сразу на КПВВ. Мобильная лаборатория на колесах стоит сразу после пограничного поста, возле отделения «Ощадбанка». Анализ стоит 1200 гривен. Он, при условии отрицательного результата, позволяет не сидеть две недели дома на самоизоляции.

Об этом сообщает Громадське радіо



При пересечении границы пограничники просят всех устанавливать приложение «Действуй дома» или проходить обсервацию в местной больнице. Однако, несмотря на такие карантин, количество желающих пересечь КПВВ ежедневно увеличивается, говорит пресс-офицер Луганского пограничного отряда Татьяна Летошко:

“Если брать июнь, то в среднем за сутки пересекало линию разграничения 900 человек. А уже в июле увеличился пассажиропоток. Ежедневно пересекает не менее 1800 человек”.

С появлением возможности в Станице сдать ПЦР-тест ожидают, что количество людей на КПВВ может вырасти вдвое.

Добавим, что по своей конструкции – это единственный мобильный центр в Украине, в котором принимают ПЦР-тесты в изолированных боксах. После каждого следующего пациента его автоматически дезинфицируют. Врач находится отдельно от пациента – за стеклом, рассказал представитель лаборатории Евгений Хоменко.

«Ну около 250 человек уже прошли анализ ПЦР у нас здесь. Каждый вечер сюда приезжает специализированный транспорт, с соблюдением норм все доставляется в нашу лабораторию, которая находится в городе Рубежное, и в своей лаборатории мы выполняем анализ на Covid-19. Наша ПЦР-лаборатория – единственная ПЦР-лаборатория в Луганской области. Больше ПЦР-лабораторий коммерческих здесь не представлено », – отмечает Хоменко.

Пока, по словам Евгения Хоменко, ни одного случая заболевания коронавирусом среди протестированных на КПВВ не обнаружили.