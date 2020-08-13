Джаред Лето поддержал протестующих в Беларуси

Актер и музыкант Джаред Лето выразил свою поддержку протестующим в Беларуси, которые вышли на улицы городов с призывом к президенту Александру Лукашенко сложить полномочия.
В Instagram-сториз Лето опубликовал несколько фотографий с текущими событиями в стране и коротко добавил: “Мы с вами, Беларусь”.
- За событиями в Беларуси в эти дни следят миллионы людей во всем мире, не остаются в стороне и художники, которые поддерживают участников массовых акций тематическими иллюстрациями. Мы собрали 15 работ, которые передают настроение протестующих и выказывают им поддержку.
- Впервые заговорил о происходящем и музыкант Сергей Михалок, которого последние несколько дней критикуют за отсутствие какой-либо реакции на массовые акции протеста в Беларуси. Лидер группы “Ляпис Трубецкой” выступил с речью перед концертом в Одессе.