Джаред Лето поддержал протестующих в Беларуси

Актер и музыкант Джаред Лето выразил свою поддержку протестующим в Беларуси, которые вышли на улицы городов с призывом к президенту Александру Лукашенко сложить полномочия.

В Instagram-сториз Лето опубликовал несколько фотографий с текущими событиями в стране и коротко добавил: “Мы с вами, Беларусь”.

Фото: Instagram / JARED LETO