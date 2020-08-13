Страхование авто: советы для тех, кто пересекает КПВВ

Если гражданин планирует выезд из временно оккупированной территории на своем авто, то следует обязательно проверить подлинность полиса (договора) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), а если такой полис просрочен или отсутствует, нужно заблаговременно оформить новый.

Об этом сообщает “Юридический советник для переселенцев”.

Почему необходимо иметь полис ОСАГО?



Хотя во время следования через КПВВ наличие такого полиса не требуется, однако в случае ДТП и / или нарушения Правил дорожного движения, полицейские имеют право проверить наличие у водителя «страховки». Отсутствие действующего полиса в свою очередь может стать основанием для привлечения нарушителя к административной ответственности. Так, ч. 1 ст. 126 КУоАП предусмотрено, что управление транспортным средством лицом, не имеющим при себе или не предъявившим для проверки удостоверения водителя соответствующей категории, регистрационного документа на транспортное средство, а также полиса (договора) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата “Зеленая карта”), – влечет наложение штрафа в размере двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан (425 грн).

Как проверить подлинность страхового полиса?

Узнать, действителен ли полис ОСАГО на определенную дату можно двумя способами:

– онлайн через Централизованную базу данных Моторно-транспортного страхового бюро Украины (МТСБУ) путем поиска по номерному знаку транспортного средства или номера страховки на сайте https://policy-web.mtsbu.ua/;

-путем ознакомления с PDF-файлом или бумажным документом своего страхового полиса: срок действия указан в пункте №3 «Срок действия договора».

Как быть, если действие страхового полиса закончился / заканчивается?

В этом случае, находясь на временно оккупированной территории, проще оформить «страховку» онлайн. Рассчитать стоимость и купить полис ОСАГО теперь можно на сайтах многих страховых компаний. Выбирайте по своему усмотрению. Занимает вся процедура обычно несколько минут. Готовый же полис можно получить на свою электронную почту. Обратим внимание, что для оформления «страховки» надо будет иметь при себе:

✅ свидетельство о регистрации транспортного средства;

✅ паспорт;

✅ идентификационный код;

✅ «водительское» удостоверение;

✅ льготное удостоверение (для льготников).

Всем ли необходимо оформлять полис ОСАГО?

Сейчас есть несколько категорий лиц, которые могут абсолютно законно не оформлять полис ОСАГО. Так, согласно ст. 13 Закона Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» на территории Украины соответствующие льготы имеют:

🔹участники боевых действий;

🔹пострадавшие участники Революции Достоинства;

🔹лица с инвалидностью вследствие войны, которые определены законом;

🔹лица с инвалидностью I группы

(При условии, что такие лица лично управляют принадлежащими им транспортными средствами);

🔹лица, управляющие транспортным средством, принадлежащим лицу с инвалидностью I группы, в его присутствии.

Если такие лица попадут в аварию или станут виновниками ДТП, компенсацию пострадавшей стороне выплатит МТСБУ.

Правозащитники обращают внимание, что ели у гражданина другой страны, находящегося в Украине нет страхового полиса «Зеленая карта», оформление полиса ОСАГО будет обязательным.