В Марковском районе возгорание сухой травы едва не перекинулось на склады

12 августа в 16:29 поступило сообщение на пункт связи службы спасения «101» о возгорании сухой травы и кустарников вблизи с. Веселое Марковского района Луганской области. Из-за сильных порывов ветра и отсутствия подъезда к очагов пожара существовала угроза распространения огня на складские помещения.

Об этом сообщает Марковский горрайонный отдел ГУ ГСЧС в Луганской области.



К месту вызова немедленно выехал дежурный караул 23-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области в количестве четырех человек на пожарном автомобиле.

Прибыв к месту вызова в 17:16, было подтверждено возгорание сухой травы и кустарника на площади 3 га. Спасателям удалось побороть огонь и спасти рядом расположенные 3 складские помещения.



Пожар был локализован в 17:42 и ликвидирован в 18:10.

Травмированных и погибших в результате пожара нет.



Причины пожара выясняют специалисты.