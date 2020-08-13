Крупнейшее в Беларуси предприятие устроило забастовку – требуют ухода Лукашенко

Работники крупнейшего предприятия в Беларуси “БЕЛАЗ” вышли на забастовку.

Об этом сообщает оппозиционный Telegram-канал “Nexta Live”.

Из множество фото и видео известно, что рабочие Белорусского автомобильного завода в Жодино, одного из крупнейших в мире производителей карьерной техники, поддержали сегодня протесты в Беларуси и перестали работать – устроили страйк. Они требуют честных выборов и общенациональной забастовки.

Тысячи голосов сотрудников предприятия скандируют: “Уходи!”. Это адресовано Александру Лукашенко.

Очевидцы же аплодируют им и кричат: “Молодцы”.





Кроме этого, издание TUT.by сообщает, что к протестующим приехал мэр Жодино.

Фото: TUT.by

Как писал “источник”, в сети появилось видео из Беларуси, на котором милицейские жестоко избивают мужчину.