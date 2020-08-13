Нетрезвый водитель в Северодонецке пытался дать взятку патрульным

Прошлой ночью, в Северодонецке, за нарушение ПДД патрульные остановили автомобиль ВАЗ. За рулем находился 35-летний мужчина, в отношении которого у патрульных возникли подозрения относительно употребления им алкоголя.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Руководствуясь ПДД, инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте или в медицинском учреждении.

Гражданин, вероятно, пытаясь избежать ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, предложил полицейским денежные средства за не составление протокола. Даже неоднократные предупреждения об уголовной ответственности не останавливали мужчину и он продолжал пытаться дать взятку полицейским.

Поняв, что договориться не получится, водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения с помощью алкотестера. Прибор показал свидетелям происшествия результат в 1,82 промилле, что более чем в девять раз превышал допустимую норму.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит ответственность по ч. 1 ст. 130 КУоАП, которая предусматривает штраф в 10 тыс. 200 грн и лишение права садиться за руль в течение года.

За предложение неправомерной выгоды предусмотрена уголовная ответственность по ст. 369 УК, по которой нарушитель может быть лишен свободы на срок до четырех лет. Для фиксации события на место патрульные вызвали следственно-оперативную группу