Брат Кейт Миддлтон показал, как его пес спасается от жары – всем бы такую жизнь

Младший брат Кейт Миддлтон – заядлый собачник, поэтому в Instagram поделился хорошим способом охладить домашних животных в летнюю жару. Главной героиней видео Джеймса Миддлтона стала золотистый ретривер Мэйбл. Лежащая в прозрачном контейнере собака умиротворенно дремлет, пока хозяин поливает ее водой из шланга.

“Важно держать собак в безопасности и прохладе в жаркую погоду! – написал 33-летний брат будущей королевы Великобритании. – Вот как Мэйбл любит остывать!”

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от James Middleton (@jmidy) 12 Авг 2020 в 7:25 PDT

Также Джеймс посоветовал держать домашних животных в тени, постелить им влажное полотенце, включить разбрызгиватель и никогда не оставлять одних в жарком закрытом помещении.

Фото: instagram.com/jmidy/

Дома Джеймс Миддлтон держит 9 собак: кроме Мэйбл он заботится о двух кокер-спаниелях, черном лабрадоре и пяти черных спаниелях. Он утверждает, что собаки спасли ему жизнь во время депрессии.

“Собаки значат для меня очень много. Думаю, что без них я бы сейчас здесь не сидел и не говорил с такой уверенностью. Так что я могу сказать, что собаки спасли мне жизнь. Они невероятные компаньоны, которые в плане реабилитации иногда идут дальше, чем люди”, – рассказал предприниматель в британском телешоу Lorraine.