Предприниматели Донбасса могут получить грант для поддержки бизнеса в условиях карантина

Международная организация может предоставить до 1 тыс долл грантовых средств тем предпринимателям Донетчины и Луганщины, чей микробизнес приостановился или пострадал в результате карантина из-за распространения коронавируса.

Об этом передает Вільне радіо

Так, до 1 тыс долл США для адаптации или перепрофилирования микробизнеса или самозанятых людей, которые потеряли прибыль из-за карантина или остановились из-за эпидситуации в Украине. Грантодатели хотят предоставить возможности для бесперебойной работы предпринимателей, чтобы те могли получать постоянный доход. Тем, чье заявку примут для финансирования, деньги перечислят на банковский счет в гривневом эквиваленте (по курсу на дату перечисления средств).

Кого могут поддержать?

Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), а также местных жителей, которые зарегистрированы и проживают в подконтрольных украинскому правительству районах Донетчины и Луганщины. Они должны быть самозанятые или иметь микробизнес.

Для справки:

Микропредпринимательство – это физические лица-предприниматели (ФОПы) или юридические лица со средним количеством работников до 10 человек в год и годовым доходом не более 2 млн евро (ст. 55 Хозяйственного Кодекса Украины).

Самозанятое лицо – это ЧП или человек, осуществляющим независимую профессиональную деятельность в области науки, литературы, образования, лечения, артистическую или художественную деятельность. Сюда также относятся частные нотариусы, частные исполнители, адвокаты, арбитражные управляющие, аудиторы, бухгалтеры, оценщики, инженеры или архитекторы, миссионеры (ст. 14.1.226 Налогового кодекса).

Критерии отбора

При рассмотрении заявки конкурсная комиссия учтет следующее:

актуальность идеи и реальную возможность адаптации или перепрофилирования бизнеса, который пострадал в результате карантина;

отсутствие юридических и правовых препятствий, нарушений действующего законодательства по бизнес-деятельности заявителя;

был этот бизнес / самозанятость главным источником прибыли и насколько существенно он уменьшился или потерян в результате эпидситуации из-за COVID-19;

насколько финансово и социально уязвима семья заявителя.

Решение конкурсной комиссии окончательное; она также оставляет за собой право отклонить любую заявку.

Кто финансирует?

Программу “Предоставление финансовой помощи для поддержки функционирования микро-бизнеса и самозанятости в условиях эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19 и введением карантинных мероприятий” финансирует Датский Совет по делам беженцев при финансовой поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества и Департамента Международного Развития Великобритании.

Куда обратиться?

Подать онлайн-заявку можно здесь.

Крайнего срока подачи заявок нет.

Телефоны для справок:

(063) 9525634 – для жителей юга Донецкой области

(093) 0372903, (073) 066 53 38 – для жителей северных районов Донецкой области, а также Луганщины