Сергей Михалок в Одессе впервые заговорил о событиях в Беларуси

Певец и музыкант Сергей Михалок, которого последние несколько дней критикуют за отсутствие какой-либо реакции на массовые акции протеста в Беларуси, впервые заговорил о происходящем. Выйдя на сцену концерта “Ляпис 98” в Одессе, фронтмен группы назвал своих сограждан “воинами света”, что правда, на этом долгожданное заявление и завершилось.

“Я знаю, что все наши братья-белорусы – воины света поборют всех Дартов Вейдеров, – заявил со сцены Михалок. – Но я здесь не для того, чтобы геополитическую х**** [ерунду] рассказывать, а для того, чтобы петь вам о******* [очень хорошие] песни”. Слова певца со ссылкой на зрителя приводит “Страна”.

Тем временем на личной странице Михалка в Facebook, где ранее разгорелись споры о том, должен ли музыкант комментировать события в Беларуси, появился очередной клип. Лидер групп “Ляпис Трубецкой” и Brutto опубликовал клип к песне “Середній віки”. Во мнениях фолловеры Михалка снова разделились.

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“Сергей, я ваш давний поклонник. Мы все ждем вашей хоть какой-то реакции на происходящее. Нельзя молчать”, – заверили в одном из комментариев. Некоторые же пользователи по-прежнему уверены, что песни музыканта говорят за него в достаточной мере.

“Сергей, я не сомневаюсь в вашей поддержке борьбы белорусов и я уверен, что вы делаете все, что можете. Не слушайте и не принимайте близко к сердцу все, что пишут под этим постом и под прежним. Очень легко забрасывать обвинения не зная контекста. Держитесь. Жыве Беларусь!” – продолжили в дискуссиях.