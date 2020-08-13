В Киеве коронавирус убил двух человек за сутки

В Киеве за последние сутки (с 12 на 13 августа) от коронавируса умерли два человека.

Об этом рассказал в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

В общем же, за последние сутки, по состоянию на 13 августа, у 133 жителей столицы обнаружили коронавирус.

Таким образом в столице уже 10 002 подтвержденных случая заболевания COVID-19. А умерло – 149 киевлян.

За последние сутки заболели:

– 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет

– 53 человека в возрасте от 21 до 75 лет

– 5 девочек от 1 до 14 лет и 2 мальчика – 3 и 14 лет.

Заболели в том числе и 6 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 38. В Соломенском – 19. Но в Деснянском районе – 16 случаев.

Как писал “источник”, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 1 592 новых случая коронавируса.