В Киеве коронавирус убил двух человек за сутки

В Киеве за последние сутки (с 12 на 13 августа) от коронавируса умерли два человека.
Об этом рассказал в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко.
В общем же, за последние сутки, по состоянию на 13 августа, у 133 жителей столицы обнаружили коронавирус.
Таким образом в столице уже 10 002 подтвержденных случая заболевания COVID-19. А умерло – 149 киевлян.
За последние сутки заболели:
– 73 женщины в возрасте от 18 до 72 лет
– 53 человека в возрасте от 21 до 75 лет
– 5 девочек от 1 до 14 лет и 2 мальчика – 3 и 14 лет.
Заболели в том числе и 6 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 38. В Соломенском – 19. Но в Деснянском районе – 16 случаев.
Как писал “источник”, за минувшие сутки в Украине зафиксировали 1 592 новых случая коронавируса.