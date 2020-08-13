Шокированная насилием в Беларуси Оля Полякова поставила “диагноз” Лукашенко

Оля Полякова осудила Александра Лукашенко, который удерживает власть ценой жизни и здоровья белорусских граждан, вышедших на протесты после выборов 9 августа. Певицу возмутили действия силовиков и отсутствие сочувствия у тех, кто одобряет жестокое подавление мирных протестов.

“Нет никаких оправданий подобной жестокости! И никакая власть не стоит увечий и жизней! Цепляться за нее такими маниакальными средствами может только психически больной человек! – написала Полякова в Instagram, опубликовав фото раненых протестующих. – Я не могу смотреть на то, с каким остервенением избивают людей те, кто призван их защищать! Это подло! Это ужасно! Так нельзя! И это ни к чему хорошему не приведет! А еще больше я возмущена теми, кто это все пытается объяснить и оправдать… Люди, берегите себя! Беларусь, живи!”

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 12 Авг 2020 в 6:27 PDT

Также певица процитировала строчки из трактата “Государь” философа и политика Николо Макиавелли: “Правитель имеющий врагом весь народ, не обезопасит себя никогда; чем к большим жестокостям будет он прибегать, тем слабее станет его державный строй”.

Оля Полякова не впервые высказывается в поддержку белорусов, но если предыдущий ее пост стал мишенью хейтеров, новая публикация встретила одобрение и благодарности – в том числе и от жителей Беларуси.

“Оля молодец! Почти никто из украинских звезд не пишет о том, что происходит у Белорусов!” – пишут в комментариях. – “Спасибо огромное за поддержку! Нам она очень нужна сейчас”. “Огромное спасибо, что показываете реальную картину”.