Стая собак загнала оленя на скалу – его действия заставили удивиться многих

Под Красноярском в России стая бродячих собак загнала красивого марала на скалу.

Об этом сообщает Telegram-канал “Борус”.

Этот момент сняли на видео и выложили в сеть.

Лесной зверь оказался не промах. После того, как множество собак загнали оленя на скалу, когда угроза стала совсем серьезной, он мощно раздал псам копытами. В буквальном смысле он начал топтать некоторых собак. Остальные же, увидев это, убежали.

В итоге маралу удалось спастись.

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