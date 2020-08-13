“Слуга народа” Грищук подхватил коронавирус – болезнь диагностировали и у его жены

Нардеп от “Слуги народа” Роман Грищук и его жена Анна Гресь заболели коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook.

“Когда ты стал цифрой по статистике заболеваний COVID-19. У нас с женой положительные тесты”, – написал Грищук.

Он чувствует себя более-менее нормально, жена также, у сына Тима опасных симптомов не обнаружили.

“Постоянные антирекорды по количеству больных перестали пугать. Средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты. Не будьте легкомысленны, не повторяйте чужих ошибок”, – написал он.

Ранее “источник” сообщал, что за минувшие сутки в Украине зафиксировали 1592 новых случая коронавируса. Количество инфицированных приближается к 85 тыс., из них более 45 тыс. пациентов выздоровели, 1970 человек умерли.