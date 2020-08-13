Герой “Холостяка” Никита Добрынин сыграл пышную свадьбу с победительницей проекта

12 августа состоялась свадьба героя реалити-шоу “Холостяк-9” Никиты Добрынина и победительницы проекта Даши Квитковой. Пара расписалась еще в мае, но из-за карантина само празднование пришлось перенести.

Торжество состоялось в Киеве на берегу Днепра. Молодожены и гости праздника делятся в Instagram первыми снимками с церемонии, на которых Даша и Никита буквально светятся от счастья.

Фото: instagram.com/kvittkova

Для свадьбы 22-летняя Квиткова подготовила два платья: первое – более легкое и удобное для танцев, а второе предназначалось для вечерней церемонии. 32-летний Добрынин нарядился в дизайнерский костюм темно-синего цвета.

Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Фото: instagram.com/kvittkova

Даша и Никита устроили две церемонии – влюбленные обменялись супружескими обетами днем и на фоне вечернего города. Не обошлось и без сюрпризов. Ведущий со сцены пел для любимой жены, а затем пара порадовала гостей первым танцем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 12 Авг 2020 в 6:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram 12 Авг 2020 в 8:42 PDT

Поздравить молодоженов приехали родные влюбленных, а также звездные друзья. Среди гостей на свадьбе присутствовали ведущий Григорий Решетник с супругой Кристиной, бизнесвумен Лера Бородина и певица Оля Цибульская. За развлекательную часть отвечала группа KAZKA.

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Посмотреть эту публикацию в Instagram 12 Авг 2020 в 9:20 PDT

Ранее Никита Добрынин и Даша Квиткова рассказали, повлиял ли штамп в паспорте на их отношения, а также как они отметили день рождения их семьи.

А также снялись в романтической съемке, в которой продемонстрировали свои трепетные чувства. Фотосессия прошла в лавандовом поле недалеко от Киева.