+4 новых случая коронавируса на Луганщине

За последние сутки в Луганской области подтверждено 4 случая заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 171. Зарегистрировано 867 подозрительных случаев заболевания.
Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.
Новые подтвержденные случаи зарегистрированы:
- г. Северодонецк – 1 (лицо, находившееся в контакте с ранее заболевшим)
- г. Рубежное – 1 (больной пневмонией).
- г.Попасная – 2 (1 человек больной пневмонией, 1 человек, находившийся на самоизоляции после возвращения из ВОТ)
Эпидемиологические расследования проводятся по всем подтвержденным случаям.
Выписано 3 человека в связи с выздоровлением. В общем выздоровели 121 человек.
Таким образом, имеем на сегодня 49 активных больных, из них 21 госпитализирован в различных лечебно-профилактических учреждения области, остальные 28 лечатся амбулаторно.