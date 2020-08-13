+4 новых случая коронавируса на Луганщине

За последние сутки в Луганской области подтверждено 4 случая заболевания коронавирусной болезни. Общее количество за весь период – 171. Зарегистрировано 867 подозрительных случаев заболевания.

Об этом сообщает ГУ “Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины”.



Новые подтвержденные случаи зарегистрированы: