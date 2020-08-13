Разведчик ВСУ погиб на боевом задании в зоне ООС – озвучены обстоятельства

Несмотря на большое перемирие, украинские войска несут потери на Донбассе. В зоне проведения операции Объединенных сил погиб военный.

Об этом говорится в сообщении ОТГ “Восток”, которое было обнародовано в Facebook вечером в среду, 12 августа, передает Диалог

По данным командования, военный погиб во время боевого задания. Он из-за неосторожного обращения с оружием получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Имя и фамилию погибшего бойца в ОТГ “Восток” озвучивать не стали. Они лишь отметили, что он состоял в отдельном разведывательном батальоне в составе ООС.

Сейчас гибель военного расследует Нацполиция и Военная служба правопорядка ВСУ. Выясняются все обстоятельства трагедии.

Стоит отметить, что по всей линии фронта на Донбассе с 27 июля продолжает всеобъемлющее перемирие. В связи с этим огневая активность гибридной армии России значительно снизилась, но не прекратилась. Регулярно ВСУ фиксируют “тревожащий огонь” со стороны противника, однако не отвечает на него, соблюдая перемирие.