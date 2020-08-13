Побочных эффектов множество: всплыли громкие подробности о российской вакцине от коронавируса

Во время исследования разработанной и зарегистрированной российской вакцины для профилактики COVID-19 на 38 добровольцах, были зафиксированы 144 побочных эффекта.

Об этом сообщает “Фонтанка.ру”.

Большинство побочных эффектов прошло без последствий. Однако на 42-й день некоторые из них не прошли.

У добровольцев после вакцинации были зафиксированы отечность, боль, гипертермия и зуд в месте введения препарата. Из общих проявлений — астения, недомогание, пирексия, повышение температуры, снижение аппетита, головная боль, диарея, боль в ротоглотке, заложенность носа, першение в горле, ринорея.

Из медицинских документов следует, что вакцина имеет возрастное ограничение 18–60. Это опять же связано с узостью исследований. Детям и пенсионерам препарат не разрешен.

Противопоказан он беременным и кормящим, так как “эффективность и безопасность не изучались”.

Не исследовалось также взаимодействие вакцины с другими лекарствами и ее влияние на способность управлять транспортными средствами.

Препарат следует с осторожностью применять при хронических заболеваниях почек и печени, сахарном диабете, тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, иммунодефиците, аутоиммунных заболеваниях, аллергических реакциях, атопии, экземе.

Противопоказан он при гиперчувствительности к какому-либо компоненту вакцины, при тяжелых аллергических реакциях в анамнезе, острых заболеваниях и обострении хронических.

При нетяжелых ОРВИ или острых инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию проводят после нормализации температуры (но последнее требование стандартно для любой вакцинации).

Ранее “источник” сообщал, что в Министерстве здравоохранения США прокомментировали создание первой в мире вакцины от коронавируса, о которой заявил российский президент Владимир Путин.