Огромный мастиф подружился с чихуахуа – видео их развлечений взорвало сеть

Огромный мастиф и маленький чихуахуа стали настоящими друзьями и часто проводят время вместе, несмотря на то, что разница в их размерах впечатляет.

Об этом пишет Dodo.

Стоит отметить, что такая дружба вызвала волну обсуждения и комментариев в сети, ведь, несмотря ни на что, собаки резвятся вместе.

Ранее мы рассказывали о псе Мако, который вырос в приюте в компании брошенных кошек, и после того, как его забрала семья, он продолжает удивлять всех своими поступками, ведь считает себя котом.

Также в сети показали невероятного пса-серфингиста, который овладел настоящим искусством катания на доске бурными морскими волнами. И, похоже, что это приносит ему невероятное удовольствие.