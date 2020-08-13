Сибирская язва зафиксирована в Одесской области: что известно о первом больном

В Одесской области подтвержден случай сибирской язвы – у больного повысилась температура тела, на голени появился фурункул, который перешел в язву.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Центр общественного здоровья Украины.

По его данным, симптомы болезни у мужчины проявились 3 августа, но за медпомощью он обратился только 7 августа. 11 августа референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины методом ПЦР выделила ДНК сибирской язвы

Отмечается, что больной занимается скупкой животных для последующей перепродажи.

В настоящее время специалисты принимают необходимые меры по недопущению распространения заболевания. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, проведение полного комплекса противоэпидемических и профилактических мероприятий в очаге.

Уточняется, что сибирка не передается от человека к человеку. Заражение человека сибирской язвой возникает вследствие проникновения возбудителя через поврежденную кожу или слизистые оболочки при уходе за больными животными, при обработке туш, снятии кожи и захоронении трупов погибших животных, при контакте с различными видами сырья, полученного от больных животных, при употреблении в пищу мяса больных животных, а также через укусы кровососущих насекомых. Не исключается заражение через почву или предметы, загрязненные возбудителем.

Как сообщал “источник”, ранее на юге Киргизстана 8 человек госпитализировали с подозрением на сибирскую язву.