Девушка забыла обед в микроволновке – увиденное там через неделю привело в ужас не только ее

Лив Тейлор из Эппли-Бридж, Большой Манчестер, подогрела курицу и лапшу в микроволновке и забыла про свой обед.

Об этом сообщает Mirror.

Ее мать Дениз Сэнки открыла микроволновку через неделю и была в ужасе, ведь еда превратилась в огромную серую заплесневелую массу, которая свисала с тарелки. По ее словам, она напоминала мертвого серого кота.

После мрачного открытия женщине пришлось тщательно вымыть микроволновую печь с помощью отбеливателя и горячей воды.

Как сообщал “источник”, во Франции 22-летняя студентка Донна Поре после 3 месяцев карантина с мужем вернулась в свою квартиру и ужаснулась, увидев в кухне проросший картофель – он проделал дырки в мебели.