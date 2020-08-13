Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ждет вскоре судьбоносная встреча

Звезды пророчат судьбоносную встречу представителям четырех знаков Зодиака 12-22 августа.

Об этом сообщает ресурс slovofraza.com.

Близнецы

Это важный для вас период, в который состоится судьбоносная встреча. Однако она оставит негативные эмоции, ведь заставит вас быть мудрыми и осторожными. Действительно, будьте бдительны, если все пройдет плохо, у вас начнется череда проблем.

Звезды говорят, что встреча состоится с новым человеком, который сможет втереться вам в доверие. Постарайтесь обдумывать все сказанное им и принимать свое решение.

Рак

Для представителей этого знака тоже готовится судьбоносная встреча. Она так же не самая приятная – с манипулятором. За вами давно приглядывают и хотят получить вашу должность или блага, которые вы имеете.

Звезды рекомендуют Ракам быть начеку. Не спешите сильно доверять, а переосмысливайте слова в ваш адрес. Лучше всегда проанализировать ситуацию, чем потом пострадать.

Скорпион

Для вас встреча будет приятной – это может быть даже большая любовь. Вы случайно познакомитесь с человеком, с которым свяжете дальнейшую жизнь.

Раскройтесь новым эмоциям и впечатлениям. Не бойтесь поддаться чувствам, ведь они принесут вам счастье и радость.

Рыбы

Вас ожидает встреча с родственной душой – это будет очень важное для вас время. Этот человек сможет стать даже вашей второй половиной.

Не сопротивляйтесь чувствам, они помогут вам открыть потенциал. Отношения внесут в вашу жизнь много нового.

Как сообщал “источник”, астролог Bасилиса Bолодина рассказала, какие четыре знака Зодиака 10-20 августа ждет удача и завершение черной полосы.