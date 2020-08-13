Евдокимов день: что нельзя делать в праздник 13 августа

В четверг, 13 августа, православные христиане отмечают день святого Евдокима из Каппадокии. В народе этот праздник называют Евдокимовым заговеньем, поскольку со следующего дня начинается Успенский пост.

Об этом сообщается на сайте Sputnik Литва.

О празднике

Евдоким из Каппадокии жил в IX веке в знатной христианской семье и всю жизнь посвятил служению Богу. Он дал обет безбрачия, общаясь из женщин только с матерью, бескорыстно помогал несчастным и обездоленным людям.

Святой умер в возрасте 33 лет, и как только душа его отлетела, его тело обрело чудотворную силу – от него стали исцеляться больные. По преданию, через полтора года обнаружилось, что тело Евдокима не изменилось, оно выглядело так, словно живое, и от святого распространялось благоухание.

Приметы

Сильный ветер на Евдокима – зима будет снежной.

Туман утром быстро рассеивается – к ясной погоде.

Паутина летает – жаркие дни продлятся еще долго.

Густой туман над лесом – к богатому урожаю грибов.

С 12 на 13 августа снятся вещие сны, которые могут исполниться на девятый день.

Что нужно и чего нельзя делать

В Евдокимов день непременно нужно выйти в поле или огород поработать и выполнить еще один важный обряд – заговорить борону, чтобы во время сельськохозяйственных работ не было поломок. Обряд заключался в благодарности, произнесенной бороне вслух.

В этот день не рекомендуется делать важные покупки, лучше отложить их на более удачный день.

Как сообщал “источник”, ранее православные христиане отметили церковный праздник, в обычаи которого входит обязательная работа в поле и сбор ягод.