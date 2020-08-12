СМИ рассказали, почему временно не работает северодонецкий центр админуслуг

Административные услуги Госгеокадастра, которые предоставлялись через Центр предоставления административных услуг в Северодонецке будут предоставляться через ЦПАУ при Новоайдарской районной государственной администрации.

Об этом передает Зміст со ссылкой на комментарий руководительницы ЦПАУ Елены Елисеевой.

Так, по ее словам, в связи с образованием военно-гражданских администраций в Лисичанске и Северодонецке 27 и, соответственно 28 июля приостановлены полномочия сельских, поселковых, городских, районных советов, их исполнительных органов, сельских, поселковых, городских голов, других должностных и служебных лиц местного самоуправления.

«Сейчас граждане могут получить все услуги в любом ЦПАУ на территории Луганской области. Сейчас реально нельзя получить только регистрацию места жительства в Северодонецке », – рассказала Елисеева.

Отметим, что пока неизвестно, на какой именно срок введены указанные вынужденные меры.