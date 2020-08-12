На Луганщине двое украинцев пытались помочь россиянину перелезть через заграждение на госгранице

На Луганщине пограничники задержали трех нарушителей.

Об этом сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

Сегодня ночью пограничный наряд Луганского отряда в метре от госграницы пресек попытку незаконного пересечения государственной границы. Так, недалеко от Мелового, что на Луганщине, пограничники обнаружили двух граждан, которые оказывали помощь человеку преодолеть заградительный забор и незаконно попасть на территорию Украины. Увидев военнослужащих, правонарушители осуществили попытку побега, но правоохранители мужчин задержали.

Як выяснилось позже, двое граждан Украины 1983 и 1986 года рождения оказывали помощь в незаконном пересечении государственной границы 44-летнему гражданину Российской Федерации.

На правонарушителей составлены соответствующие дела об административных правонарушениях. Решение по делам будет принимать суд.