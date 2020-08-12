14 граждан все еще живут на территории КПВВ “Новотроицкое”: оккупанты “ДНР” блокируют им возможность вернуться домой

Четырнадцать граждан Украины продолжают ожидать пропуска на временно оккупированную территорию возле контрольно-пропускного пункта “Новотроицкое”. Они вынуждены ночевать на территории КПВВ, а питание им обеспечивают международные организации.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОВГА.

По словам заместителя председателя Донецкой облгосадминистрации Вадима Филашкина, люди оказались в затруднительном положении из-за действий оккупационной администрации. Сейчас оккупанты отказываются согласовывать гуманитарные списки, по которым люди будут иметь право попасть домой.

“Госпогранслужба готова возобновить функционирование КПВВ и пропускать людей в обоих направлениях. Однако оккупанты блокируют гуманитарные коридоры и заставляют людей ждать возможности попасть домой. Неоднократно были ситуации, когда оккупанты отменяли договоренности в одностороннем порядке и самовольно меняли уже согласованные списки, из-за чего люди вынуждены оставаться в серой зоне. Надеемся, что эта проблема будет вскоре решена, но мы должны быть готовы расселять людей и обеспечивать им питание в ближайших городах “, – подчеркнул Вадим Филашкин.

Также заместитель главы области подчеркнул значительный вклад международных организаций в обеспечение людей товарами первой необходимости как на КПВВ, так и в учреждениях обязательной обсервации.

КПВВ «Новотроицкое» возобновило свою работу с 22 июня. Но пропуск людей из временно оккупированной территории осуществлялся до 28 июня – оккупационные “администрации” временно оккупированных отдельных районов Донецкой области перекрыли въезд и выезд через контролируемые ими пропускные пункты, пренебрегая гуманитарными потребностями людей. В отдельные дни представители незаконных вооруженных формирований пропускают людей через КПП «Еленовка» на дорожном коридоре «Донецк-Мариуполь».