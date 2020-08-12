Виктория Булитко из “Дизель Шоу” запустила рубрику коротких видео “Мама Доця” – о чем они

Актриса юмористической программы “Дизель Шоу” Виктория Булитко снимается в продолжении ситкома “Выжить любой ценой”, премьера которого запланирована на осень. Недавно артистка показала фото со съемок, которое наделало много шуму в сети, а сейчас запустила в Instagram рубрику “Мама Доця”, где снимается со своей сценической мамой.
Мать героини Булитко играет комедийная актриса Виталина Библив. Артисткам настолько понравились свои образы в сериале, что они решили записывать смешные ролики с участием “мамы” и “доци”. Короткие видео артистки публикуют в своих микроблогах.
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Юмор актрис пришелся по душе поклонникам комедийных звезд, на сегодняшний день ролики собирают около ста тысяч просмотров.
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“Выжить любой ценой” – комедийный сериал от “Дизель Студио”. В центре внимания Вика (Виктория Булитко) и Саша (Александр Бережок) – типичная пара, каких миллионы.
У супругов есть сын и родители, которые купили квартиру в их доме, и на время ремонта переехали к ним жить. Именно на этом строится завязка сюжета. Теперь миссия Вики выжить буквально, а у ее мужа – выжить из квартиры тещу (Виталину Библив).
кадр из ситкома “Выжить любой ценой”
- Ранее Виктория Булитко рассказала о романе с зависимым мужчиной. Актриса редко говорит на тему личной жизни, поэтому это признание стало для многих откровением.
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