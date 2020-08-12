В Украине упразднят паспорта-“книжечки”

В среду, 12 августа, Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, которым определяется новый порядок действия паспорта в форме книжки.

Об этом сообщает “Укринформ”.

В пояснительной записке уточняется, что он разработан для следующего этапа введения паспортов в форме ID-карты.

“Проектом предлагается признать утратившим силу постановление ВРУ от 26 июня 1992 №2503-ХII “Об утверждении положений о паспорте гражданина Украины и о паспорте для выезда за границу” и установить, что паспорт гражданина Украина в форме книжечки единого образца, утвержденного КМУ и действующего на момент принятия настоящего Закона, выданный гражданину Украины до вступления в силу настоящего Закона, является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство; срок действия паспорта; случаи признания недействительным паспорта”, – говорится в документе.

Согласно проекту, паспорт-книжечка будет действителен до окончания срока его действия. Предлагается определить, что срок действия паспорта-книжечки составляет для лиц от 16 до 25 лет – до дня достижения 25-летнего возраста, для лиц от 25 до 45 лет – до 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу документа в паспорт была вклеена новая фотография. Если паспорт оформлен после достижения лицом 25 лет – фото при оформлении паспорта.

Предполагается установить, для лиц 45 лет срок действия паспорта является бессрочным, если до дня вступления Закона в силу в паспорт было вклеено новое фото. Паспорт, в который не вклеено фото, считается недействительным. В пояснительной записке уточняется, что оформление паспорта осуществляется лицам, не достигшим 18-летнего возраста, на 4 года, а лицам, достигшим 18-летнего возраста – каждые 10 лет. Каждый украинец, достигший 14 лет, обязан получить паспорт гражданина Украины, паспорт производится в форме ID-карты с бесконтактным носителем.

ID-карты в Украине введены в январе 2016 года, на смену бумажному паспорту с фото. С момента введения паспортов в форме ID-карты их было выдано около 3 млн.

Как сообщал “источник”, ранее в Украине запустили комплексную услугу по оформлению первых паспортов и ИНН для подростков ID-14.