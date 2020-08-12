Украинцам рассказали, как обжаловать штраф с камер видеофиксации нарушений ПДД

Стало известно, как можно обжаловать штрафы с камер видеофиксации нарушений ПДД, которые приходят водителям.

Об этом пишет 24 канал.

Примечательным является то, что штрафы с камер автофиксации, как правило, приходят юридическому владельцу авто, а не водителю-нарушителю.

Если ваш автомобиль засветился на камерах, и об этом пришло письмо, есть такие варианты решения ситуации:

– оплатить штраф в течение 10 дней с дисконтом 50%;

– обжаловать постановление в течение 10 дней.

Где можно обжаловать

– в департаменте патрульной полиции (без уплаты сбора) – если есть очевидные основания отменить постановление, например, зафиксированный автомобиль не ваш, или за рулем сидело лицо, указанное в качестве водителя в вашем кабинете, а письмо пришло вам.

– в суде (судебный сбор 420,40 грн, который будет возвращен в случае выигрыша) – если вы хотите обжаловать постановление по основаниям, что, во-первых, за рулем сидели не вы, но в кабинете водителя об этом не указано, либо, во-вторых, вы считаете, что нарушения не осуществляли и камера зафиксировала вас ошибочно.

В случае судебного обжалования, заявление подается в местный суд по месту регистрации истца или ответчика. В зависимости от нарушения стратегия может заключаться в следующем:

– использование в качестве доказательства видео и фото с портала bdr.mvs.gov.ua;

– требование сертификатов и свидетельства о поверке на камеру, которая сняла нарушения;

– если за рулем не сидели вы – ссылаться на решение Конституционного суда 22.12.2010 г., в котором говорится о персональной ответственности нарушителя.

Отметим, что чем шире практика применения решения Конституционного суда N1-34/2010, что предусматривает индивидуальную ответственность, тем выше шансы что Конституционный Суд отменит существующий порядок взыскания штрафов (когда автоматически виновным признается владелец, а не водитель).

Как писал “источник”, Министерство внутренних дел готовит законопроект, в случае принятия которого в Украине значительно повысятся штрафы за превышение скорости.