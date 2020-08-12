Лукашенко жестко отреагировал на протесты в Беларуси и сделал предупреждение митингующим

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что на акции протеста после выборов вышли тунеядцы, которым нечего делать, и пообещал найти для них работу.

Как передает Белта, об этом беларуский лидер заявил в среду, 12 августа, на совещании по актуальным вопросам.

“Основа всех этих так называемых протестующих – люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, “гуляй дядя по улицам и проспектам”. Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает”, – подчеркнул Лукашенко.

По словам беларуского президента, все граждане, которые не работают, “должны быть изучены, и им должна быть предложена работа”. Он также поручил правоохранительным органам и государственным структурам обеспечить исполнение данных указаний.

“Хочу предупредить некоторых наших, мягко говоря, обуржуазившихся граждан: не дай бог кто-то кому-то будет выдавать липовые справки о трудоустройстве. Все должно быть честно и порядочно”, – пригрозил Лукашенко.

Как сообщал “источник”, протестуя против насилия во время разгона акций протеста, которые проходят в Беларуси после президентских выборов, женщины выстраиваются в живые цепи вдоль улиц, а отсутствие в стране интернета вынудило беларусов обратиться за помощью к Илону Маску.