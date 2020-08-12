Популярный украинский курорт ушел под воду после мощного ливня – пляжи не узнать

В среду, 12 августа, на Одессу обрушился мощный ливень. Стихия была страшной, но непродолжительной. В результате ливня повалены деревья, остановилось движение транспорта и образовались пробки.

Об этом сообщает “Думская”.

В КП “Одесгорэлектротранс” сообщили, что на улице Лунина упала на электросети крупная ветка. Не ходят троллейбусы №7, 9, 10, 11 и 13.

Па 3-й станции Большого Фонтана дерево упало на рельсы. Не ходит трамвай №17.

На узкой проезжей части улицы Генуэзской автомобилисты попали в мешок. Образовалась пробка, из которой машины в отчаянии пытаются вырваться по артериям прилежащих улочек и переулков.

Из-за мощного потока воды в городе вышла из строя ливневая канализация. Переполненный коллектор извергает обратно на улицы излишки воды.

Позже в горсовете заявили, что прерванное упавшими деревьями движение общественного транспорта — восстановлено.

Также в горсовете отметили, что город справился с залповым ливнем почти без форс-мажоров.

“Ливневая система канализации с напором воды справилась, возникло несколько отдельных локаций, где имелись незначительные подтопления, в частности, на улицах Приморской и Черняховского. Туда была оперативно направлена техника КП “Городские дороги”, которая ликвидировала эти очаги”, — заявили в мэрии.

На пляжах отдыхающие тщетно пытались скрыться от удара стихии.

Как сообщал “источник”, 12 августа после жаркой погоды до обеда Одессу накрыл сильный ливень с грозой. Из-за непогоды вынуждены были прекратить торговлю предприниматели на рынке “Седьмой километр”.