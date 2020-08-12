В Лисичанске “охотники за металлом” распилили канализационный люк и таскали его по городу в детской коляске

В Лисичанске, вчера, 11 августа, около 12:00, к патрульным полицейским обратились прохожие, которые сообщили, что двое неизвестных мужчин перевозят канализационный люк в детской коляске.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

По указанному в обращении адресу, похожих по описанию граждан, инспекторы не обнаружили. Но, при обследовании территории, в течении 15 минут, заметили подозрительных мужчин на улице Генерала Потапенко с коляской, в котором находился канализационный люк, измельченный на куски и другой металлический лом.

Четко объяснить, откуда взяли этот металл и куда направляются, граждане не смогли, поэтому патрульные на место происшествия вызвали следователей Лисичанского отдела полиции.