В Киеве провели уникальный эко-квест с помощью разработки украинских инженеров

Компания GlobalLogic с “Моршинская” при участии ГО “Let’s do it, GREEN Ukraine” провели эко-квест в Протасовом Яру. Представители медиа и блогеры очистили часть территории и собрали 30 пакетов мусора на 150 кг. Это стало возможным благодаря обновлениям приложения EcoHike, которые позволяют создавать совместные интерактивные эко-мероприятия.

“Проблема загрязнения мусором актуальна как для мира, так и нашей страны. В 2019 Украина заняла 9 место в топ-10 стран с наибольшим объемом отходов на одного жителя. Украинцы выбрасывают 10,6 млн тонн отходов — это около 300 кг на человека. Часть из них – в местах отдыха – парках, лесах, на пляжах, в горах. Приложение EcoHike призвано объединить небезразличных к проблеме людей. Его используют более 5000 человек и уверены, что эта цифра будет расти. В том числе и благодаря инициативам с партнерами как ТМ “Моршинская”, – рассказывает Андрей Яворский, вице-президент по технологиям и стратегии компании GlobalLogic.

EcoHike – проект GlobalLogic, который создала и запустила львовская команда разработчиков в августе 2019. Приложение позволяет отметить на интерактивной карте загрязненную территорию и объединить усилия активистов для ее уборки. В этом году разработчики представили новые функции: возможность делиться метками загрязненных участков в соцсетях и создавать мероприятия по уборке. Этим летом 150 активистов очистили от мусора 100 га парка “Погулянка” во Львове, используя EcoHike. Скоро пользователи смогут создавать свои мероприятия, привлекая к уборке больше людей.

“Бренд “Моршинская” несколько лет подряд инициирует важные социально-экологические инициативы в рамках программы “Разом за природу”. В начале года мы обновили дизайн “Моршинской”, новая бутылка содержит на 15% меньше пластика. Весной запустили проект “Зелена торба”, цель которого помочь потребителям легко сортировать пластиковые бутылки и отдавать их на переработку. Следующим шагом для нас стала интеграция “Моршинской” в приложение EcoHike. Надеемся, что проект станет популярным, откликнется любовью в сердцах украинцев и мы сможем решить проблему загрязнения парков и лесов”, — подчеркнул Анатолий Гордеев, директор по маркетингу IDS Borjomi Ukraine.

Разработка украинских инженеров призвана повысить культуру чистоты и эко-сознательности. GlobalLogic открыта для эко-инициатив с ответственным брендами и эко-организациями.

“Lets do it, Green Ukraine” несколько лет использует синергию бизнеса и молодежи для популяризации эко-способа жизни среди украинцев. Цель – формирование национальной̆ культуры чистоты, ведь это здоровое будущее страны, которое мы создаем своими руками. Приложение EcoHike имеет огромное социальное значение для населения, ведь с его помощью, каждый сможет внести вклад в очистку зеленых и лесопарковых зон” – прокомментировала инициативу вице-президент ГО “Let’s do it, GREEN Ukraine” Анна Радченко.

Собранный мусор был отсортирован и передан на утилизацию.

GlobalLogic — лидер в сфере услуг по разработке цифровых продуктов, который помогает создавать инновационные продукты, платформы и цифровые решения. В компании объединяют стратегический дизайн, комплексный инжиниринг и экспертизу. В 2020 году GlobalLogic заняла 1 место в рейтингах “Лучший работодатель” в категории IT вRandstad Employer Brand Research от Ancor, “Лучших работодатель” от Ernst & Young, “Репутационные активисты” от PR-Service. Центральный офис GlobalLogic находится в Кремниевой долине в США, а центры расположены по всему миру.

IDS Borjomi Ukraine – ведущий национальный производитель, признанный эксперт по вопросам качества природных минеральных и питьевых вод благодаря продукции, которая добывается в регионах Украины. Компания входит в состав международной компании IDS Borjomi International. IDS Borjomi Ukraine предлагает потребителю портфель минеральных и питьевых вод “Миргородская”, “Моршинская”, “Трускавецкая”, “Аляска” и др., и является эксклюзивным импортером воды “Боржоми” в Украине.