Кулеба обещает “жесткие” переговоры по политической части Минских соглашений

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в Минске будет вести «очень жесткие» переговоры по политической части Минских соглашений, после того как будут выполнены договоренности по вопросам безопасности.

С таким заявлением в интервью НВ выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Я хочу подчеркнуть очень четко: как мы показали в сфере части безопасности, что не будем пересекать никаких” красных линий “наших интересов; так и в политическом блоке, – если дойдет до того, что мы все-таки начнем его обсуждать (а я надеюсь, что так и будет), то это будут очень жесткие дискуссии и очень жесткие переговоры », – отметил чиновник.

Украина будет готова переходить к обсуждению политической части Минских договоренностей только после выполнения гарантий безопасности, подчеркнул Кулеба.

«Сейчас у нас действительно есть ситуация, когда нет ни раненых, ни погибших на фронте. Это означает, что политика в части безопасности начинает работать, и это очень важно. Если работает система в части безопасности, тогда можно переходить к политической части, это следующий шаг, и мы всегда об этом говорили. Как в известном фильме и книге: утром безопасность, в обед безопасность, вечером – политика », – сказал глава украинского МИД.