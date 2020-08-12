Под Винницей коронавирус убил медсестру – ее муж в реанимации

В среду, 12 августа, в Винницкой области от коронавируса умерла медсестра местного медицинского учреждения.

Об этом пишет издание “33 канал. Новости”.

Так, чиновники местной областной государственной администрации сообщили, что ее звали Ольга Саванжа, умершей было 48 лет, и работала она в Тывровском доме-интерната гериатрического профиля. Отмечается, что у нее было сопутствующее онкологическое заболевание.

У женщины осталась дочь и муж, который сейчас в реанимации Калиновской центральной районной больницы.

Также в ОГА сообщили о гибели 60-летней жительницы Ямпольского района, которая была госпитализирована 30 июля. У нее, кроме двусторонней полисегментарной пневмонии и острого дистресс-синдрома, также было онкозаболевание.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 12 августа в Украине зарегистрировано 1433 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки от болезни умерли 19 человек.