Женщина пытались переправить через КПВВ “Станица Луганская” гаджеты на 400 тысяч гривен

На КПВВ «Станица Луганская» пограничники обнаружили гаджеты на более чем 400 000 гривен

Партию товаров, незаконно пыталась переместить через линию разграничения гражданка Украины, обнаружили пограничники Луганского отряда, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

Женщина направлялась на выход во временно оккупированную территорию вчера через контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская». Во время проверки, в ходе реализации оперативной информации, предоставленной оперативными сотрудниками Луганского пограничного отряда пограничники совместно с представителями Государственной фискальной службы обнаружили пакеты с мобильными телефонами в количестве 99 штук.

Относительно гражданки составлен протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения ООС». Телефоны изъяты в установленном порядке.

Общая сумма оценки гаджетов составила более 400 000 гривен.