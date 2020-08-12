Наглый медведь ворвался на пикник семьи и попросил еды – видео впечатлило сеть

Семья, отдыхавшая в отдаленном лесу Мэриленда, рассказала, что внезапно к пикнику решил присоединиться черный медведь, который попросил еды.

Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Кейтлин Несбит, медведю даже пришлось посидеть на краю стола для пикника, терпеливо ожидая, пока мужчина сделает для него бутерброд с арахисовым маслом.

Женщина добавила, что компания наслаждалась закуской и пивом, когда медведь вышел из окружающих их деревьев в поисках еды.

Компания успела сделать селфи с неожиданным гостем, прежде чем медведь ушел так же быстро, как и появился. Но ее действия подверглись резкой критике со стороны людейв социальных сетях, которые предупредили, что медведей нельзя кормить таким образом ради их собственной безопасности и безопасности других людей.

Кормить медведей в Мэриленде незаконно, поскольку они начнут ассоциировать людей с едой и станут проблемой и угрозой для местных жителей.

Как писал “источник”, в США медведь ворвался в дом и напал на отца на его кухне, когда его близнецы спали внизу. Ужасный инцидент произошел в Аспене, штат Колорадо.