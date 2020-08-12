Развлечения туриста в Железном Порту закончились страшной трагедией – больше не может двигаться

Водный аттракцион в курортном поселке Железный Порт Херсонской области искалечил туриста.

Об этом написала пользователь сети Олеся Каменева на Facebook-странице “Херсон и окрестности. Новости круглосуточно”.

По словам Олеси, ее муж решил покататься на аттракционе “Бэтмен” (надувная конструкция, которая привязана за лодку, а на ней катаются туристы).

“Со стороны все выглядит красиво и забавно. Но на самом деле для неподготовленных людей это очень опасный вид развлечения, о чем никто не предупреждает людей. Мой муж ходит в спортзал, у него сильные натренированные руки, но он не предполагал, что для забавы могут предложить такой экстрим! Во время езды “Бэтмен” сильно мотыляла безумно несущаяся моторка. Нормальной опоры там нет, все мокрое. Неожиданно руки мужа соскользнули и его кинуло на торпедной скорости на брезентовую перепонку “Бэтмена” (дно лодки)”, – написала пользователь сети.

Она отметила ,что никто из троих организаторов развлечения в лодке не оглянулся.

“На протяжении нескольких минут, пока они наконец увидели, его било всеми частями тела об воду на тонком брезенте и на сумасшедшей скорости . Все закончилось трагически. У мужа перелом позвоночника (сломана шея). Руки и ноги у него не двигаются”, – написала Каменева.

Мужчина сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Операцию отложили из-за поиска имплантов. Потому у него на четвертый день началось двухстороннее воспаление легких, так как он получил еще и забои легких. Температура держалась до 40 градусов несколько дней.

По словам Олеси, на аттракционе почти каждую неделю травмируются люди.

“После несчастного случая с моим мужем, на аттракционе “Плюшка” сломал позвоночник парень с Киевской области”, – написала она и также отметила, что пока в Железном Порту эти аттракционы убрали, но нет гарантии, что они не появятся в следующем году.

Олеся написала свою банковскую карту для финансовой помощи неравнодушных. По ее словам, в семье двое детей, а муж был единственным кормильцем – 5457 0822 2129 4353 Олеся Каменева (ПриватБанк).

Как сообщал “источник”, в Одесской области в селе Курортное на мужчину напали дельфины.