Рики Мартин с мужем снялись в семейной фотосессии – пара позировала без детей

48-летний поп-певец Рики Мартин стал героем свежего выпуска глянцевого ЛГБТ-журнала Out. На страницах глянца исполнитель позировал вместе со своим мужем, 36-летним художником Джваном Йосефом.

Несколько снимков с фотосета певец обнародовал на личной странице в Instagram. В кадре пара предстает в белых майках и темных джинсах, а головы влюбленных украшают короны. Рики и Джван не стесняются своих трепетных чувств и с гордостью демонстрируют их на фото.

Рики Мартин и Джван ЙосефФото: instagram.com/ricky_martin

Рики Мартин и Джван Йосеф воспитывают четверых детей: близнецов Маттео и Валентино, дочь Люсию и сына Ренна, который появился на свет в октябре прошлого года. Певец не исключает, что в будущем его семья станет больше, но бывают моменты, когда хочется остановиться.

Рики МартинФото: instagram.com/ricky_martin

“Я бы хотел иметь много внуков в будущем и каждое воскресенье проводить с семьей, но, знаете, увидим, как оно будет. Бывают моменты, когда я хочу еще 10 детей, а бывают утренние часы, когда все плачут и я говорю себе: “Ладно, может нам и вшестером хорошо”, – рассказал певец в беседе с изданием.

Рики Мартин с мужемФото: instagram.com/ricky_martin

Рики Мартин признался, что много лет мечтал стать отцом и даже задумывался об усыновлении, но мужчинам с нетрадиционной ориентацией не хотят давать детей на воспитание. Поэтому он решил воспользоваться услугами суррогатной матери.

Рики Мартин на обложке OutФото: instagram.com/ricky_martin

Напомним, что о романе Рики Мартина и Джвана Йосефа впервые заговорили в 2016 году, потому пара, недолго раздумывая, заявила о помолвке. В 2018 году певец и художник вступили в законный брак.