Разрезали дверь болгаркой: в ОРЛО ограбили очередной “коммерческий центр”

Во временно неподконтрольном Зоринске в минувшие выходные ограбили так называемый “Основной коммерческий центр”.

Об этом сообщает источник “Луганский инсайд”.

Как стало известно, в понедельник в “полицию” обратилась сотрудница этого “центра”. Она сообщила, что в день, когда у работников был выходной, неизвестный разрезал дверь болгаркой и проник в помещение.

Выяснилось, что злоумышленник украл 256 000 рублей и 33 000 гривен.

Напомним, что 27 июля во временно неподконтрольном Луганске ограбили так называемый “Первый коммерческий центр”. Неизвестный мужчина, угрожая персоналу оружием, забрал средства на сумму около 150 тысяч рублей, после чего скрылся с места происшествия.

Позже выяснилось, что налетчик был задержан: им оказался бывший боевик “ЛНР”.