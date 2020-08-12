Площадь уменьшилась со 160 до 50 га: государству вернули Райгородское водохранилище, которое арендатор довел до обезвоживания

По инициативе прокуратуры Луганской области в судебном порядке в распоряжение государства возвращено Райгородское водохранилище, расположенное в Сватовском районе Луганской области и являющиеся водным объектом общегосударственного значения.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Прокуратура установила нарушения субъектом хозяйствования требований законодательства при использовании водным объектом и прилегающими земельными участками общей площадью почти 200 га стоимостью более 95 млн грн.

Арендатор не выполнял договорные обязательства по содержанию водохранилища в надлежащем состоянии, что привело к его обезвоживанию – общая площадь водного зеркала уменьшилась с 160 до 50 га. Значительное падение уровня воды привело к уменьшению рыбных запасов и существенной потери природных качеств водохранилища.



Для устранения выявленных нарушений прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Луганской области с иском о расторжении договоров аренды и возврата водного объекта с прилегающими землями в состоянии не худшем по сравнению с тем, в котором арендатор их получил.

По результатам рассмотрения иска суд признал требования прокурора обоснованными, удовлетворил иск и принял решение о возвращении арендованного имущества в распоряжение государства.